Мерфи о 4:0 с «Куньлунем»: «Мы просто летали по льду. Энергетика домашней арены «Сибири» удивительна!»

подвел итоги матча против (4:0).

«Мы сегодня просто летали по льду. Энергетика нашей домашней арены просто удивительна! Это особенное место, атмосферу невозможно передать. Мы хотели сделать подарок нашим болельщикам, победить для них.

Трудно ли играть два матча подряд против одного соперника? Да нет, в любом случае с любым оппонентом нужно играть, каждый соперник играет на своем максимуме. Мы всегда фокусируемся на своей игре. Если мы все делаем правильно, то успех приходит.

Мой голевой дубль? Это были голы в большинстве. Один раз шайба просто отскочила от меня в ворота. Спецбригада большинства сегодня была хороша, наконец-то все заработало. Мыслей про хет-трик не было. Ну, может быть, в конце, что-то такое в голове мелькало, но куда важнее, что мы выиграли первый домашний матч и взяли два очка.

Игра была отличная. Надеюсь, что фанаты будут устраивать такую атмосферу на каждом домашнем матче. Для меня просто удовольствие играть при такой обстановке, это здорово», – сказал защитник .