Красоткин о шатауте: «Сибирь» очень солидно сыграла в обороне. Ребята сделали максимум, чтобы у меня не было работы»

оценил игру «Сибири» в матче против «Куньлуня» (4:0).

25-летний голкипер отразил 31 бросок, сделав шатаут.

«Ребята сделали максимум, чтобы у меня не было работы. «Сибирь» очень солидно сыграла в обороне сегодня.

В Мытищах был другой антураж, сегодня же собралась полная арена наших болельщиков. Хотелось их порадовать. Они гонят нас вперед. На выезде все же немного сложнее.

Наша задача сегодня была не поддаваться на провокации и играть в свой хоккей. Это у нас прекрасно получилось. Здорово, что четыре гола забросили в большинстве, это должно придать уверенности.

Готов ли я стать первым номером? Сезон длинный, у нас с хороший тандем, все наиграются», – сказал вратарь «Сибири».

Вратарь «Сибири» Красоткин сделал 2-й шатаут в сезоне, отбив 31 бросок в матче с «Куньлунем»