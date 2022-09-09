Михаил Анисин: «Игра «Торпедо» напоминает советский хоккей. Я восхищен»

поделился впечатлениями от старта Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Слежу за чемпионатом КХЛ, удается смотреть матчи. оставляет очень хорошее впечатление, но там понятно – собран приличный состав мастеров и команду возглавляет .

Отдельно хочу отметить . Я просто восхищен игрой команды. Честно говоря, давно не видел такого хоккея, привлекательного для зрителя. Как сейчас принято говорить, хороший «хоккейный продукт».

Хотя у такого мастера, как Ларионов, и не могло быть по-другому. Мне нравится, что он прививает игрокам психологию победителя и не загоняет их в рамки. У нас в последние годы все команды были одинаковые – набрасывали, копали, играли от обороны. Поэтому и были пустые трибуны. А тут ярко выраженная игра в атаке, которая привлечет полный дворец болельщиков.

Хоккеисты не боятся ошибаться, они раскрепощены, не зажаты. Игра команды напоминает советский хоккей. Может, мы и увидим в «Торпедо» новых Крутовых и Макаровых.

Но, как всегда у нас в России, при победах начинаем думать о негативе: «А у «Торпедо» предсезонки не было. А посмотрим, что будет дальше». На данный момент команда играет уверенно. Провалы обязательно будут, тем более команда молодая, но это хоккей. На построение коллектива требуется несколько лет, а вектор развития «Торпедо» совершенно правильный.

Непонятна и критика в адрес сына , а он играющий парень, достойный выступать в КХЛ. Он по праву подписал контракт с клубом», – сказал нападающий клуба «Металлург» Жлобин.