Гендиректор «Торпедо»: «У нас забивают все звенья, что радует, мало кто выпадает из обоймы, видна игра именно команды»

рассказал о предсезонной подготовке «Торпедо».

«Мнения о слабой предсезонной подготовке – неправда в корне. В том-то и дело, что физические нагрузки были высоки как никогда. Система летней подготовки была изменена в корне: мы с первых дней без раскачек дали очень приличные нагрузки, поэтому не понимаю, кто пишет, что их не давали. Иначе в такой быстрый хоккей в атаке невозможно играть.

Была двухразовая система тренировок, проделан объемный спектр работы, сейчас сезон новый, с таким большим количеством игр, и на первое место выходит искусство, как подготовить команду к такому длинному марафону. Нам приятно, что о нас так много говорят, потому что команда молодая, горячая, игроки хорошие, добротные.

В том-то и дело, что у нас забивают все звенья, что радует, мало кто выпадает из обоймы, и видна игра именно команды», – сказал генеральный директор «Торпедо».

«Торпедо» забило 5 голов за 2-й период матча с «Автомобилистом». У команды Ларионова минимум 4 шайбы во всех 3 играх сезона