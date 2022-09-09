Форвард «Торпедо» Атанасов о первой шайбе в КХЛ: «Посвящаю любимой бабуле. Мой болельщик номер один!»

Форвард Василий Атанасов поделился эмоциями от первой шайбы в КХЛ.

19-летний нападающий отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (7:3).

«Эмоции самые положительные от первой шайбы в КХЛ! Были голевые моменты и в предыдущих матчах, но гол случился именно сегодня, именно здесь и с этим соперником. Забил хороший гол в нужное время и рад, что смог помочь команде.

Было ли предчувствие, что сегодня заброшу шайбу? Еще перед сменой Антону Сизову сказал, что давай быстренько еще одну забьем и спокойно будем продолжать играть, ну и в этой же смене забили. Так что предчувствие было.

У нас всегда установка – выходить и играть в свой хоккей: скоростной, в быстрый пас. И мы эти установки выполняем. Как-то особенно не настраивался на этот матч. Я и не играл против «Автомобилиста» никогда. Знал, что соперник хороший, но мы не делим команды на ранги. Одинаково заряжены на любого соперника, единым настроем, единым кулаком. Мы просматривали видео, разбирали соперника. Я и по телевизору смотрел игру , какие-то моменты для себя отмечал, кто там что может.

Сейчас включу телефон и там сто процентов будет сообщение от бабушки Людмилы Алексеевны. Она мой болельщик номер один! Ей и посвящаю эту шайбу, моей любимой бабуле», – сказал Атанасов.