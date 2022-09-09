Новиков о Кубке мира: «Плохо, что Россия не сможет выставить игроков из внутреннего чемпионата. Это ущемление»

Теги Сборная России по хоккею молодежная сборная России сборная России U18 НХЛ Юрий Новиков Кубок мира КХЛ детский хоккей Хоккей

Юрий Новиков отреагировал на информацию о том, что на Кубке мира сыграют только россияне из НХЛ.

«Плохо, что сборная России не сможет выставить игроков из внутреннего чемпионата. Конечно, это ущемление.

Но, с другой стороны, это луч света, потому что на Кубке мира могут сыграть наши лучшие ребята из НХЛ. Я считаю, что это какой-то просвет. Дело не в уважении к нашему хоккею, потому что это бизнес. Но это хороший полушаг и действие, направленное на сотрудничество. Кто-то может со мной не согласиться, но я считаю, что то, что наши лучшие ребята из НХЛ будут там играть в одной команде – это хорошо.

Но как ее назовут – это зависит от того, как руководители нашей федерации поспорят на эту тему. Это все равно будет сборная России. Увидеть лучших игроков мира в составе нашей команды – это очень большое и хорошее событие. 

Надо спорить, но наше участие – это самое главное. Очень хорошо, что поступила радостная весть по организации этого Кубка мира. Мы заждались топовых новостей по таким соревнованиям. Кубок мира – это вершина.

Мы можем отметить хорошее влияние международных организаций и то, что они идут на сотрудничество. Здесь не может быть другой позиции. В моментах с названием нас могут пощемить, но я считаю, что это не главное. Это будет сборная России, и мы будем с этой позиции смотреть хоккей.

Нужно биться за то, чтобы вернуть наш детский, юношеский и молодежный хоккей в международные соревнования. Это очень важно, потому что у нас пропадают целые поколения», – сказал заслуженный тренер России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные