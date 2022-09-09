Новиков о Кубке мира: «Плохо, что Россия не сможет выставить игроков из внутреннего чемпионата. Это ущемление»

отреагировал на информацию о том, что на Кубке мира сыграют только россияне из .

«Плохо, что сборная России не сможет выставить игроков из внутреннего чемпионата. Конечно, это ущемление.

Но, с другой стороны, это луч света, потому что на Кубке мира могут сыграть наши лучшие ребята из НХЛ. Я считаю, что это какой-то просвет. Дело не в уважении к нашему хоккею, потому что это бизнес. Но это хороший полушаг и действие, направленное на сотрудничество. Кто-то может со мной не согласиться, но я считаю, что то, что наши лучшие ребята из НХЛ будут там играть в одной команде – это хорошо.

Но как ее назовут – это зависит от того, как руководители нашей федерации поспорят на эту тему. Это все равно будет сборная России. Увидеть лучших игроков мира в составе нашей команды – это очень большое и хорошее событие.

Надо спорить, но наше участие – это самое главное. Очень хорошо, что поступила радостная весть по организации этого Кубка мира. Мы заждались топовых новостей по таким соревнованиям. Кубок мира – это вершина.

Мы можем отметить хорошее влияние международных организаций и то, что они идут на сотрудничество. Здесь не может быть другой позиции. В моментах с названием нас могут пощемить, но я считаю, что это не главное. Это будет сборная России, и мы будем с этой позиции смотреть хоккей.

Нужно биться за то, чтобы вернуть наш детский, юношеский и молодежный хоккей в международные соревнования. Это очень важно, потому что у нас пропадают целые поколения», – сказал заслуженный тренер России.