Прошкин о том, что ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира: «Наши ребята захотят сыграть, наверное. Но для России это будет неправильно»

прокомментировал сообщение о том, что ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира.

«Непонятно, как эта команда будет называться: сборная России или сборная русских людей?

Был вариант с тем, чтобы наши ребята выступали за сборную Европы. С одной стороны, команда-то у нас наберется, пусть она там играет. С другой, непонятно, как ее назовут. Наверное, ребята захотят сыграть на этом турнире, это им интересно.

Но для России это будет неправильно, потому что из нашей страны никого нельзя будет привлечь. Думаю, что сами ребята будут решать, играть или нет. Надеюсь, на них не будет никакого давления, и они сами решат», – сказал двукратный чемпион мира.

ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира, на турнире сыграют только россияне из НХЛ. Брылин может возглавить команду («Матч ТВ»)