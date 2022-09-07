Фетисов о формате участия россиян в Кубке мира-2024: «Есть варианты типа сборной Европы, говорят»

Вячеслав Фетисов сказал, что российские хоккеисты могут попасть в сборную Европы на Кубке мира.
НХЛ объявила о намерении провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. По поводу участия сборной России ясности на данный момент нет.
Ранее национальные команды были отстранены от участия в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года.
«Вообще для меня это будет лакмус такой, насколько они разум включают, прежде чем принимать решение. Там, говорят, варианты типа сборной Европы сделать [с россиянами]», – сказал Фетисов.
В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году, все матчи состоялись в Торонто. Сборная России дошла до полуфинала, в котором уступила Канаде.
Сборная Европы, за которую выступали хоккеисты из европейских стран (за исключением России, Швеции, Финляндии и Чехии), дошла до финала. В серии до двух побед сильнее оказалась Канада.