Фетисов о формате участия россиян в Кубке мира-2024: «Есть варианты типа сборной Европы, говорят»

сказал, что российские хоккеисты могут попасть в сборную Европы на Кубке мира.

объявила о намерении провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. По поводу участия сборной России ясности на данный момент нет.

Ранее национальные команды были отстранены от участия в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года.

«Вообще для меня это будет лакмус такой, насколько они разум включают, прежде чем принимать решение. Там, говорят, варианты типа сборной Европы сделать [с россиянами]», – сказал Фетисов.

В прошлый раз проводился в 2016 году, все матчи состоялись в Торонто. дошла до полуфинала, в котором уступила Канаде.

Сборная Европы, за которую выступали хоккеисты из европейских стран (за исключением России, Швеции, Финляндии и Чехии), дошла до финала. В серии до двух побед сильнее оказалась Канада.