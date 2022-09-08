Голдобин о том, что он купил Mercedes McLaren: «Неправда, пока не покупаю такие машины. Было смешно читать это»

высказался о публикации зарплат игроков .

– Обычно хоккеисты не любят вопросы про деньги. Как вы относитесь к раскрытию зарплат?

– Отношусь нейтрально. Все равно все в открытом доступе. Ничего такого в этом нет.

– Меня удивляет недовольство отдельных игроков. Когда проходишь мимо арены и видишь автопарк команды, приходит понимание, сколько игроки зарабатывают.

– Соглашусь.

– Летом писали, что вы купили Mercedes McLaren.

– Нет, это неправда. Пока я не покупаю такие машины. Не знаю, кто запустил этот слух. Было смешно читать это.

– Вы еще и собираете машины из конструктора Lego. Не думали сначала собрать крутую модель, а потом купить настоящую?

– Хотелось бы (улыбается). У меня большая коллекция машин из Lego. Получаю удовольствие от этого. Может быть, попозже куплю другой автомобиль, – сказал нападающий «Металлурга».

Платежка «Металлурга» – 744 млн рублей. Зарплата Лайпсика – 55 млн в год, Керри – 50 млн, Кошелева – 30 млн («СЭ»)