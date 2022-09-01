Воробьев о поражении 2:6: «ЦСКА преподал хороший урок на 1 сентября. «Металлург» не был командой-финалистом»

Илья Воробьев заявил, что ЦСКА преподал хороший урок на 1 сентября.

Магнитогорцы проиграли московскому клубу со счетом 2:6 в матче Кубка Открытия.

– с победой. На 1 сентября нам преподали хороший урок.

По сегодняшней игре мы его заслужили. ЦСКА был чемпионской командой, а мы не были командой-финалистом, которой были в прошлом году.

Второй период провалили, пять голов пропустили, разгромный счет показал, над чем нам работать. Будем разбираться. Они сегодня были лучше, мы были хуже. Вот и все.

Нам надо быстрее двигаться, отдавать хорошие пасы. Если каждый пас не на клюшку, то тогда будут проблемы», – заявил .