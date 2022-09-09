Егор Морозов о публикации зарплат игроков «Северстали»: «Нам это никак не мешает. Не смотрим друг другу в карман»

Капитан «Северстали» высказался о публикации зарплат игроков в медиа.

– «Северсталь» оказалась в центре внимания – были опубликованы зарплаты игроков в том числе. Тренерскому штабу приходится вести дополнительные беседы с игроками?

– Нам никак не мешают различные публикации СМИ. У нас дружная команда, мы – один коллектив. Мы не смотрим друг другу в карман.

Мы работаем на команду, на свое имя. Будет успешна команда, будем успешны мы. Мы делаем одно дело. У нас все хорошо, – сказал капитан череповецкого клуба.

Платежка «Северстали» – 273 млн рублей. Клубу не хватает 42 млн до пола зарплат («СЭ»)