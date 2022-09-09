Торторелла об атмосфере в «Филадельфии»: «У меня большие опасения по поводу раздевалки. Нельзя выходить на лед, пока не наведешь там порядок»

заявил, что обеспокоен атмосферой в раздевалке «Филадельфии».

64-летний специалист возглавил «Флайерс» в межсезонье.

«У меня большие опасения по поводу раздевалки. В основном летом я занимался переездом в Филадельфию.

Но все же провел некоторое время в офисе, пообщался с игроками, с персоналом, с Чаком (Флетчером, генеральным менеджером клуба – прим. Sports.ru). У меня большие опасения по поводу того, что там происходит.

Нельзя выходить на лед, пока не наведешь порядок в раздевалке. Стандарты и ответственность должны быть на первом месте. Я думаю, что нам есть над чем поработать в этом смысле», – сказал главный тренер «летчиков».

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