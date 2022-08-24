Торторелла о ДеАнджело: «О поведении Тони много говорят, но мы все ошибались. Возможно, придется укрощать его нрав, но он нужен «Филадельфии»

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Джон Торторелла заявил, что готов работать с Энтони ДеАнджело

– Он окажет наибольшее влияние при игре в большинстве?

– Это так, конечно, но он и в целом добавит команде энергии. Много говорят о том, как Тони вел себя. Я уверен, он знает, что допустил несколько ошибок.

Мы все совершали ошибки, когда что-то говорили или делали публично. Возможно, мне придется укрощать его нрав в определенные моменты, но мне нравится, что это волевой игрок, в котором есть дух соперничества. 

Да, он может сделать какую-нибудь глупость, но мы поработаем над этим вместе. Повторюсь, что его, возможно, придется укрощать. Но я считаю, что он нужен команде. 

Команде нужно немного индивидуальности и того, что с ней связано. Он будет играть огромную роль в большинстве, поскольку умеет контролировать шайбу в чужой зоне. Уверен, что он будет важной частью пазла, – сказал главный тренер «Филадельфии»

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