Торторелла о новых стандартах в «Филадельфии»: «Если придется кого-то убеждать, то этого парня не должно быть в автобусе»

не намерен убеждать игроков «Филадельфии» принять новые стандарты.

Специалист возглавил «Флайерс» в межсезонье.

– Состав команды мало изменился по сравнению с прошлым сезоном. Усложнит ли это введение новых стандартов?

– Я не собираюсь убеждать игроков. Я хочу сказать им, к чему мы стремимся.

Мы будем продвигаться к этому уровню, и если некоторые ребята этого не захотят, мы будем искать кого-то другого.

Будем смотреть на молодежь, если такая ситуация возникнет с ребятами постарше. Я думаю, что игрокам полезно знать, что мы начинаем с чистого листа.

Я не буду смотреть на зарплату, номер на драфте, количество лет в лиге. Я буду смотреть на то, как ты играешь. Я собираюсь дать им все возможности, чтобы показать это.

Именно они будут принимать решения за меня. Если мне придется кого-то убеждать, то этого парня не должно быть в автобусе, – сказал Торторелла.

Торторелла о «Филадельфии»: «Культура должна измениться. Я хочу, чтобы команда была жесткой. Все начинается с игры без шайбы»