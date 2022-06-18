«Помолимся за игроков «Филадельфии». Дубински о назначении Тортореллы

призвал молиться за игроков «Филадельфии» из-за прихода Тортореллы.

Вчера стало известно, что стал новым главным тренером «Флайерс». Сообщалось, что контракт с 63-летним специалистом подписан на 4 года.

«Помолимся за игроков «Филадельфии» , – написал Дубински в соцсети.

Бывший нападающий «Рейнджерс» и пересекался с тренером в обоих клубах. Ранее он называл свои отношения с Тортореллой «дерьмовым шоу».

Дубински также заявлял, что неоднократно спорил с тренером в свой последний сезон в (2011/12).

После его завершения он стал частью большого трейда с «Коламбусом», в рамках которого в Нью-Йорк переехал Рик Нэш.