«Помолимся за игроков «Филадельфии». Дубински о назначении Тортореллы

Теги Рейнджерс Филадельфия Коламбус Джон Торторелла НХЛ Брендон Дубински Хоккей

Брендон Дубински призвал молиться за игроков «Филадельфии» из-за прихода Тортореллы. 

Вчера стало известно, что Джон Торторелла стал новым главным тренером «Флайерс». Сообщалось, что контракт с 63-летним специалистом подписан на 4 года. 

«Помолимся за игроков «Филадельфии» , – написал Дубински в соцсети. 

Бывший нападающий «Рейнджерс» и «Коламбуса» пересекался с тренером в обоих клубах. Ранее он называл свои отношения с Тортореллой «дерьмовым шоу». 

Дубински также заявлял, что неоднократно спорил с тренером в свой последний сезон в «Рейнджерс» (2011/12).

После его завершения он стал частью большого трейда с «Коламбусом», в рамках которого в Нью-Йорк переехал Рик Нэш. 

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