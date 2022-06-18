Торторелла о «Филадельфии»: «Культура должна измениться. Я хочу, чтобы команда была жесткой. Все начинается с игры без шайбы»

заявил, что намерен изменить клубную культуру «Филадельфии».

«Это не критика. Но если мы хотим расти и быть теми, кем хотим быть, той командой, которую считают стандартом, то культура должна измениться.

Я думаю, что одним из самых важных качеств главного тренера является умение выстраивать структуру при игре без шайбы. Это важнейшая составляющая побед, мы это видим прямо сейчас в плей-офф. Мы слышим об этом от игроков, которые там играют. Выстроенная структура действительно усложняет жизнь соперникам.

Суть в том, что я хочу, чтобы команда была жесткой. Я думаю, что нам нужно уметь представить себя, выглядеть серьезнее, выходя из автобуса. Я хочу, чтобы другие команды говорили: «Знаешь, что? Сегодня у нас полно дел».

Все, что с этим связано, начинается с изучения игры без шайбы. Игроки и команды проходят через это, накапливают опыт и становятся теми, кем хотят быть. Задача тренера состоит в том, чтобы заставить отдельных людей проникнуться этим и присоединиться к команде.

Когда ты входишь в раздевалку, там должны быть вера и твердость. Мы должны стать более толстокожими. Будет много разных моментов, через которые нам предстоит пройти, начиная с тренировочного лагеря.

Конечно, это должна быть улица с двусторонним движением. Игрок просто должен показать, что готов что-то сделать для команды. Я не собираюсь превращать кого-то в чекера. Но игрок должен показать мне и, что более важно, своим партнерам, что готов играть не только с шайбой, готов делать какие-то вещи при игре в защите.

Тогда в нем что-то есть. И это именно то, что формирует правильный дух товарищества в команде, правильное отношение к делу. Я думаю, что в этом плане все начинается с лидеров», – сказал главный тренер «Флайерс».