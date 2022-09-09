Форвард минского «Динамо» Меркли оштрафован за удар Панину в колено

Форвард минского наказан по итогам матча Фонбет Чемпионата КХЛ с (2:4).

Канадец оштрафован за удар в колено защитнику уфимцев Григорию Панину – такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Меркли, наложенное на него по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар соперника коленом), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

За этот фол в третьем периоде Меркли получил «5 плюс 20». Арбитры приняли решение удалить нападающего после видеопросмотра.

По ходу 5-минутного большинства минчане удалились еще раз, оставшись в формате «3 на 5». После этого «Салават» забил и сравнял счет – 2:2.