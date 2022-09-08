Ежов о том, почему подъехал к арбитру после удаления Кулемина: «Показалось, что легко упал соперник, но судья всегда прав. Поэтому я сдержал свои слова»

подвел итоги матча с минским (4:2).

– Хорошая была игра, здорово, что не опустили руки, когда пропустили второй гол. Все собрались, очень важные голы забили в большинстве.

Молодцы все, что вытащили очень важные два очка для болельщиков и для «Салават Юлаева», завершив выезд именно так.

– Дважды пропустили от Спунера. Были ли возможности выручить в этих моментах, так как минчанам хватало буквально несколько секунд, чтобы разыграть лишнего?

– Я думаю, да.

– «Салавату Юлаеву» очень много приходилось играть в меньшинстве. С точки зрения вратаря – это стресс либо наоборот как-то повеселее играть?

– Это командная игра. Все четыре игрока плюс вратарь работают. Ребята молодцы. На себя очень много бросков брали, играли до конца. Поэтому все вместе пропускаем, все вместе забиваем, все вместе выигрываем. Вся команда молодцы.

– После удаления Кулемина вы подъехали к арбитру. Можете сказать почему?

– Эмоции немножко. Показалось, что легко упал соперник, но судья всегда прав. Поэтому я сдержал свои слова и поехал обратно в ворота, – сказал вратарь .