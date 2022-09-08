Воробьев о 4:5 ОТ с «Амуром»: «Металлургу» надо переламывать ситуацию за счет характера и работы. Когда не идет, приходится выдавливать из себя»

Главный тренер подвел итоги матча с «Амуром» (4:5 ОТ).

– Невынужденно мы опять потеряли очко. Надо переламывать эту ситуацию за счет характера и работы.

– Откуда идет авантюризм в действиях «Металлурга»? В прошлом сезоне команда строже играла в своей зоне.

– Когда не идет – это называется не авантюризм. Когда не идет, приходится выдавливать из себя.

– После двух поражений стоит ждать более серьезных изменений в составе в следующем матче?

– Посмотрим, кто у нас подживет. Если сможет Коростелев, то, возможно, сыграет.

– Два поражения от и – это тенденция или несвязанные события?

– Это ситуация, которую надо просто переламывать. Ребята давят из себя, у них немного не получается, не идет игра. Возможно, в атаке меньше – в обороне не идет. Надо просто переламывать.

– Сегодня на игру пришло 1820 зрителей. С «Северсталью» было 2330. Вас беспокоит такая посещаемость вашей команды?

– Это не ко мне вопрос.

– Насколько серьезной головной болью для вас будет выбор голкипера на следующий матч?

– У нас помимо голкипера очень много головной боли, – сказал Воробьев.