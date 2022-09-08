«Металлург» проиграл 3 из 4 матчей сезона КХЛ. «Амур» без вратаря сравнял счет на 59:35 и победил в овертайме

потерпел третье поражение в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда уступила (4:5). Клуб из Хабаровска сравнял счет за 25 секунд до конца третьего периода, заменив вратаря на полевого игрока, а в овертайме вырвал победу.

Следует отметить, что 6 сентября «Северсталь» трижды меняла вратаря на дополнительного полевого игрока в матче с «Металлургом» и забрасывала после этого шайбу. В результате череповецкий клуб выиграл 4:3 в овертайме.

За четыре матча сезона «Металлург» сумел обыграть лишь «Торпедо» (5:4). Далее он встретится со «Спартаком» – это случится 10 сентября.