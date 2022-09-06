Игорь Ларионов: «Торпедо» хочет построить хоккей, зазывающий на трибуны – как в театр на игру хорошего актера. Не хотим выстраивать автобус»

заявил, что «Торпедо» не будет выстраивать автобус, играя в оборонительный хоккей.

– Если сравнивать атакующий стиль «Торпедо» и того же «Металлурга» или , то согласны ли с тем, что и ЦСКА атакуют сильно и уверенно, а больше эмоционально и куражно?

– Молодости характерен кураж. Нельзя на ребят надеть колпак. Они должны быть свободны. Они должны вылетать на свободу и делать то, что они могут делать.

Мы не можем из молодого игрока сделать ветерана – это неправильно. Молодости присущи ошибки и тот кураж, о котором вы говорите.

Я думаю, что это захватывает аудиторию. Потому что мы хотим, чтобы аудитория была молодая. Понятно, что есть болельщики с опытом, которые видели сильные годы в «Торпедо». Но и есть молодежь, которая должна быть на матчах, потому что для них играется эта игра.

Мы не будем сдерживать ребят. Это то, что мы хотим построить, построить тот хоккей, который будет зазывать людей на трибуны – как в театр на игру хорошего актера. Поэтому очень важно, что ребята это чувствуют.

И при всей свободе, что мы даем, мы требуем и ответственности. Это большой риск, когда ты играешь так с большими командами, не оглядываясь на свои ворота.

Ошибки есть и будут, мы через них пройдем. Но забирать этот креатив и кураж мы ни в коем случае не будем.

– Считается, что долго на кураже играть нельзя. План такой, чтобы перевести кураж в стабильность, как «Металлург» и ЦСКА или будете 68 раз в сезоне этот кураж доставать?

– Это тонкий вопрос. У нас нет большой скамейки. Мы будем дозировать игровое время. Сезон необычный. 12-14 игр в месяц – многие ребята не играли в таком графике.

Но играть на кураже – это плюс этой команды. Потому что выстраивать автобус мы ни в коем случае не хотим.

Будем дозировать игровое время, будем варьировать состав, тренировки. Чтобы была стабильность.

Чтобы игра, которую мы выстраиваем, была такой на любой площадке России. Чтобы люди знали, что «Торпедо» – это не команда, которая дома играет на кураже, а на выезде выстраивает автобус.

Нет, мы уважаем любого соперника и будем играть в тот хоккей, который сегодня видели, – сказал главный тренер «Торпедо» на пресс-конференции после матча с (6:1).

Ларионов выиграл первый матч в КХЛ в качестве тренера. «Торпедо» забило 10 голов за 2 игры