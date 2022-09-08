Да Коста о проблемах из-за игры в России: «У меня так вопрос не стоял. Лишь мне решать, где работать»

Нападающий сообщил, что ему не мешали работать в России.

– У вас был контракт с «Автомобилистом» на еще один сезон. Но все мы знаем ситуацию в мире. Вам кто-то чинил препятствия, отговаривал от возвращения в Россию?

– Я знаю, что у некоторых игроков из Европы, кто вернулся из России, были проблемы. Но у меня так вопрос не стоял. Я хозяин своей судьбы. Моя жизнь – мои решения. Только я могу решать, где я могу работать.

Если говорить о Польше, где я с семьей живу, мне с той стороны никто не чинил препятствия.

– В России не все могут понять, почему одни легионеры поддаются давлению, а другие – нет. Вы просто не обращаете внимания на СМИ?

– Я не могу залезть кому-то в голову и кого-то судить. Наверное, дело в том, что кто-то уважает данные обязательства, а кто-то – нет. По какой причине – другой вопрос.

У меня был контракт с «Автомобилистом» – и я его выполняю. Я хочу работать и зарабатывать в России, – сказал француз.

Да Коста о фэйках: «Я бы не посоветовал доверять российским изданиям. Их информация может ранить игроков, как было с моей ситуацией в «Ак Барсе»