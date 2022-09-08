Да Коста о фэйках: «Я бы не посоветовал доверять российским изданиям. Их информация может ранить игроков, как было с моей ситуацией в «Ак Барсе»

высказался о фэйках в российских СМИ.

Нападающий прокомментировал ситуацию со своим переходом в «Автомобилист» из «Ак Барса» в 2021 году.

– Еще по ходу плей-офф были слухи, что вы неважно играете и даже попали в запас потому, что заранее договорились о переходе в «Автомобилист». Это правда?

– При всем уважении я бы не посоветовал доверять российским изданиям. Их информация не всегда соответствует действительности. Она может ранить игроков, как было с моей ситуацией в Казани. Тогда вышла совершенно недостоверная информация, которая очень сильно мне навредила.

Мне те новости было очень неприятно читать. Это никогда не было правдой. К сожалению, этот слух очень быстро распространился. А самое печальное, что в этой ситуации люди, с которыми у меня были прекрасные взаимоотношения, изменились по щелчку.

Я говорю как о партнерах по команде, так и о персонале. Хотя до этих новостей я с ними отлично общался. Увы, все поверили в эти фэйки, в том числе болельщики. В этой ситуации я был самым честным парнем. Я выполнял все свои обязательства, а контракт с новой командой подписывал уже после сезона в установленные сроки, – сказал нападающий .