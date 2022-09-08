Скабелка о 0:5 с «Витязем»: «Матч решила игра спецбригад. Большинство «Барыса» было неагрессивным»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Наверное, сегодня матч решила игра спецбригад. То, что мы в течение двух периодов имели 14 минут большинства и почти не создавали моментов. Большинство было неагрессивным, не было игрока на пятаке, который бы закрывал обзор Шикину.

В третьем периоде игра кардинально поменялась из-за нашей дисциплины. Если ты не забиваешь столько в большинстве, жди, что пропустишь в первом же своем меньшинстве. Это не оправдание, скорее пища для работы.

Игра Бояркина? Не хочу оценивать, никогда не комментирую игру вратарей. Вся команда выглядела не очень хорошо сегодня», – сказал .