Буцаев о 3 победах «Витязя» на старте: «Работа и желание, исполнение и мастерство»

Главный тренер подвел итоги матча с (5:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Все видели, решающим стал третий период, когда мы сумели забить много голов. Но в первых двух периодах дисциплина хромала, наловили много удалений. Однако выдержали этот экзамен с честью. И вратарь сыграл на ноль, что очень приятно.

Наш секрет успеха? Все просто – работа и желание. Ну и с победами приходит уверенность.

Удачная игра в большинстве не сама собой происходит, большая работа проводится. Ну и, конечно, исполнение и мастерство ребят, которые выходят на лед. Шикин держал команду в игре, как и в предыдущих матчах. Что не может не радовать. Но повторюсь, мы должны действовать более рационально и меньше играть в меньшинстве, чтобы не такая нагрузка ложилась на вратаря.

У Авцина небольшое повреждение. Как будет готов на сто процентов, будем думать, как его применять», – сказал .