«Витязь» обыграл «Барыс», «Салават» и «Авангард» на старте сезона КХЛ. Шикин отразил 108 из 112 бросков в трех играх

Теги Салават Юлаев Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Барыс Дмитрий Шикин Хоккей

«Витязь» одержал третью победу со старта сезона КХЛ.

Команда тренера Вячеслава Буцаева переиграла «Барыс» (5:0) в игре Фонбет регулярного чемпионата.

До этого подмосковный клуб также в основное время победил «Авангард» (3:2) и «Салават Юлаев» (3:2).

Голкипер Дмитрий Шикин сделал шатаут в матче с «Барысом», отразив все 34 броска.

31-летний голкипер парировал 37 из 39 бросков в матче против уфимцев (3:2). В первой игре сезона против «Авангарда» (3:2) Шикин отразил те же 37 бросков из 39.

В общей сложности в трех встречах вратарь парировал 108 из 112 бросков.

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