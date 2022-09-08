Хенкель об игре с «Адмиралом»: «С настроем проблем не будет. Будем выкладываться так же, как в матче с ЦСКА»

высказался в преддверии матча против .

– Какие выводы команда сделала после двух стартовых матчей сезона?

– Первый матч для нас сложился не совсем удачно. После него провели собрание и сделали выводы, особенно по настрою. Будем стараться действовать в том же ключе.

– Насколько важно победить в первом домашнем матче?

– Всегда приятно выигрывать первые матчи. Тем более на нашей арене всегда много болельщиков, которые поддерживают нас.

– Как оцениваете соперника?

– Думаю, с настроем проблем не будет. Будем выкладываться так же, как в матче с ЦСКА, – сказал защитник .