Хенкель об игре с «Адмиралом»: «С настроем проблем не будет. Будем выкладываться так же, как в матче с ЦСКА»

Кристиан Хенкель высказался в преддверии матча против «Адмирала».
– Какие выводы команда сделала после двух стартовых матчей сезона?
– Первый матч для нас сложился не совсем удачно. После него провели собрание и сделали выводы, особенно по настрою. Будем стараться действовать в том же ключе.
– Насколько важно победить в первом домашнем матче?
– Всегда приятно выигрывать первые матчи. Тем более на нашей арене всегда много болельщиков, которые поддерживают нас.
– Как оцениваете соперника?
– Думаю, с настроем проблем не будет. Будем выкладываться так же, как в матче с ЦСКА, – сказал защитник «Ак Барса».