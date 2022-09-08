Билялов об НХЛ: «У меня еще есть время, чтобы подготовиться и попробовать себя там, если все будет хорошо. Это моя мечта, хочу реализовать ее»

высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.

– Вам сейчас 27 лет. Означает ли новый контракт с «Ак Барсом», что вы закрыли для себя дорогу в НХЛ?

– Нет, не закрыл. Но нужно быть реалистом. Для того, чтобы мне попасть в НХЛ, нужно добавлять во всех компонентах. Мне есть над чем работать. За эти два сезона я как раз планирую сильно добавить в своей игре.

– В чем вам нужно прибавлять?

– Первый момент – сократить количество травм, которые мучали меня полтора года назад через каждые два-три месяца. Минувший сезон был первым за долгое время, когда меня беспокоили никакие травмы. Второй момент – основной – подтянуть техническую часть. Другие компоненты у меня на хорошем уровне, хотя понятно, что нет предела совершенству.

Но именно техническую часть мне нужно улучшать. Можно даже сказать, что менять. Раньше я очень подвижно играл в воротах, где-то делал много лишних движений, прыгал за шайбой. На фоне этого у меня постоянно возникали проблемы с пахом.

Да, это было эффектно, но очень часто я делал это без причины: мог поймать шайбу и без лишнего прыжка, но зачем-то прыгал за ней! Сейчас я меняют технику в этом плане – стараюсь больше играть за счет правильной позиции, меньше прыгать и кувыркаться в воротах.

– Вы когда-нибудь рассматривали для себя НХЛ ранее?

– После сезона-2019/20, когда я был признан лучшим вратарем КХЛ. У меня было предложение из-за океана, но тогда я решил, что мне еще рано ехать. Я понимал, что это только один сезон и мне есть над чем работать. Ехать туда и сидеть в запасе – не видел в этом никакого смысла.

У меня еще есть время, чтобы подготовиться и, если все будет хорошо, попробовать себя в НХЛ. Это моя мечта, я хочу реализовать ее. У меня перед глазами есть пример , который всего добился в со СКА, а в 29 лет дебютировал в , – сказал вратарь .