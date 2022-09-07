Каменский о том, что ИИХФ обсудит возвращение России: «Думаю, здравый смысл и спортивный принцип должны восторжествовать»

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Валерий Каменский высказался о возможном возвращении России в турниры ИИХФ.

Национальные команды пропускают турниры 2022 и 2023 года по решению Международной федерации хоккея.

Вчера президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что в конце сентября на полугодовом конгрессе организации будут обсуждаться различные сценарии возможного возвращения России и Беларуси.

«Хочется вернуться, чем быстрее, тем лучше. Думается, что у ИИХФ нашлись люди, которые увидели, как проходят чемпионаты со сборной России, и как проходят без сборной. Не только взрослые, но и юношеские, молодежные. Поэтому я думаю, что здесь здравый смысл и спортивный принцип должны восторжествовать, и интересы болельщиков прежде всего.

Возможно ли возвращение сборной России уже на ближайший ЧМ? Ну для этого нужно поработать и нашей федерации, и ИИХФ тоже, нужно найти общие точки, чтобы это случилось как можно быстрее.

Допускаю ли я такой вариант? Да, но для этого нужно работать, общаться, налаживать контакты», – сказал вице-президент КХЛ.

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