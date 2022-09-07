Билл Дэйли: «У «Филадельфии» есть возможность расторгнуть контракт с Федотовым»

Заместитель комиссара НХЛ сообщил, что «Филадельфия» может расторгнуть контракт с Иваном Федотовым.
«У клуба есть возможность расторгнуть его контракт», – сказал Билл Дэйли.
«Филадельфия» может это сделать, если вратарь не явится в тренировочный лагерь команды. Права на игрока останутся у клуба НХЛ.
Ранее появилась информация, что Федотов подписал контракт с ЦСКА на три года.
1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.