Билл Дэйли: «У «Филадельфии» есть возможность расторгнуть контракт с Федотовым»

Заместитель комиссара НХЛ сообщил, что может расторгнуть контракт с .

«У клуба есть возможность расторгнуть его контракт», – сказал .

«Филадельфия» может это сделать, если вратарь не явится в тренировочный лагерь команды. Права на игрока останутся у клуба .

Ранее появилась информация, что Федотов подписал контракт с на три года.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.