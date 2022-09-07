Сергей Телегин про Олимпиаду: «Обидное поражение в финале, но впечатлений от игры за сборную не описать. Очень много мастеров собралось»

назвал обидным поражение сборной России в финале Олимпиады-2022.

Российские хоккеисты проиграли команде Финляндии (1:2).

– Прошлый сезон выдался непростым, вернулись болельщики на трибуны, были Олимпийские игры, финал конференции с «Металлургом». Каковы итоги прошлого сезона от Сергея Телегина?

– Итоги я бы назвал удовлетворительными по большому счету: считай, – второе место, обидное поражение в финале и, естественно, плей-офф с «Трактором». Не получилось достичь поставленной цели. Не хватило…

– Этот сезон стал очень показательным для тебя – основной игрок обороны как клуба, так и сборной страны. Какие впечатления от работы с новым тренерским штабом, от ковидной Олимпиады?

– Впечатлений от выступления за сборную не описать. Это серьезные эмоции.

Очень много мастеров собралось в команде – тренироваться и жить с ними, вариться вместе – это очень круто. Известные люди в тренерском штабе. Мне все понравилось, – сказал защитник и сборной России.