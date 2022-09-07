Алексей Дементьев: «Трактор» – солидная команда. Не стоит обращать внимание на неудачи на старте чемпионата»

оценил выступление в сезоне-2022/23.

– В последние годы «Трактор» доказал, что это солидная команда, у которой серьезный тренерский штаб во главе с . Не стоит обращать внимание на неудачи на старте чемпионата.

Неверно говорить и о том, что кто-то из отдельных хоккеистов плохо играет. В нынешнем чемпионате 68 матчей, и все команды могут и побеждать, и проигрывать. Все это создает интригу и делает сезон интересным.

– У «Трактора» есть вратарская проблема?

– Сложно сказать. «Трактор» – серьезная, состоявшаяся организация, которая может привлечь вратарей с любого рынка. В системе клуба есть Вячеслав Бутеец – молодой, сильный, интересный голкипер, который был задрафтован в НХЛ. На него стоит обратить внимание.

– «Трактор» объявил о договоренности с канадским вратарем . Не риск приглашать 34-летнего голкипера без опыта игры в КХЛ?

– Сейчас мы видим весьма возрастных хоккеистов, которые следят за собой и продолжают играть на высоком уровне. Пока Хэммонда сложно оценивать. Надо дождаться того, что он проведет в определенное количество игр, – сказал хоккейный агент и эксперт.