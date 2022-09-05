Черкас о Ларионове и «Торпедо»: «Результаты 4:5 или 6:7 вряд ли кому-то понравятся, какой бы красивый хоккей ты ни показывал»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Сергей Черкас КХЛ Хоккей

Сергей Черкас высказался об игре «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

 – Сейчас много разговоров о «Торпедо», которое возглавил Ларионов. Профессор собирается возродить советский тотальный хоккей в своей команде. В нынешних реалиях это возможно?

– Желание Игоря сделать красивый, атакующий хоккей можно только поприветствовать. Но – как в известном советском фильме: «Выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями».

В КХЛ уже не экспериментальная команда, а руководство будет требовать от тебя результат. И какой бы ты красивый хоккей ни показывал, если будут результаты 4:5 или 6:7, вряд ли это кому-то понравится.

Могу напомнить, что советский хоккей отличался не только красотой в атаке, но и надежными действиями в обороне, и великолепной игрой Третьяка и других вратарей. Поэтому не может выделяться только какой-то отдельный элемент – например, только зрелищное нападение, – сказал экс-тренер СКА.

Я хочу, чтобы у Ларионова получилось в «Торпедо». Легенда в небольшом клубе – это красивая история, которой не хватало КХЛ

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