Андрей Коваленко о хоккее Ларионова: «Если «Торпедо» пропустит 350 голов, но забьет под 400, в Нижнем все будут счастливы»

поддержал «бразильский хоккей» в «Торпедо».

– В ходе контрольного сезона вы отмечали прогресс «Торпедо», но в стартовом матче нижегородцы уступили «Металлургу» – 4:5. Как этот результат оцените?

– Мое мнение – Нижний проводит смелый эксперимент, пытаясь играть от контроля шайбы и от комбинаций. Видел не один матч «Торпедо» в этом сезоне – команда ушла от постоянных пробросов и бесцельных пуляний шайбы, нет никакого отката, четвертый игрок все время поддерживает атаку. Для молодежи это отличная школа.

Может, на фоне современного хоккея, который очень скоростной, но визуально упрощенный и по прямым линиям, «Торпедо» смотрится чуть старомодно. Но такое направление лично мне интересно, как, думаю, и многим болельщикам.

– Болельщики «Торпедо» говорили, что их клубу для победы не хватило форварда первого звена Николая Коваленко. Почему он не сыграл?

– У сына была простуда, он из нее выбирается. Николай нужен команде в этой домашней серии, он делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться на лед.

– В прессе шутят, что с таким хоккеем может побить сезонный рекорд по пропущенным шайбам – пока команда идет на результат 340 голов...

– Думаю, все в Нижнем будут счастливы, если такой рекорд состоится, команда пропустит, скажем, 350, но забьет под четыреста голов. Такой результат практически гарантирует команде выход в плей-офф и хороший «посев».

Вообще самое главное в хоккее – не пропущенные шайбы, а заброшенные, именно они приносят очки. Мне кажется, этому принципу и хотят следовать в Нижнем, – считает олимпийский чемпион.

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Первый матч «Торпедо» при Ларионове: невероятно зрелищный хоккей, скорости и поражение на последних секундах