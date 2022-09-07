Фетисов о матче на льду Байкала: «Планируется организовать турнир любителей на следующий год. Участие звезд и легенд отечественного хоккея обязательно»

сообщил, что турнир на льду Байкала планируется провести в 2023 году.

В 2022 году матч должен был пройти 8 марта, но был отменен.

«Планируется на следующий год организовать турнир среди любительских команд. В этом году просто лед не был таким прочным, поэтому не стали рисковать и перенесли. Надо быть уверенным, что лед будет достаточно прочным. Интерес к матчу колоссальный, все спрашивают, все хотят туда попасть.

Участие звезд и легенд отечественного хоккея обязательно. Ответственность за это мероприятие несет Ночная хоккейная лига, все звезды и легенды входят в руководящий орган, закреплены регионами, часто выезжают на матчи и мастер-классы. Поэтому обязательно будут участвовать», – сказал двукратный олимпийский чемпион и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.