Матыцин о сборной России на Кубке мира-2024: «Не вызывает сомнений, что организаторы должны быть заинтересованы»

Министр спорта России высказался о ситуации с участием сборной страны в Кубке мира.

объявила о намерении провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. По поводу участия сборной России ясности на данный момент нет.

Ранее национальные команды были отстранены от участия в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года.

«Не вызывает сомнений, что организаторы должны быть заинтересованы, и наверняка заинтересованы в том, чтобы отечественные хоккеисты приняли участие в реализации этого проекта.

В каком формате будет сборная команда РФ – я думаю, это единственный формат, который может устроить нас как страну. И не вижу на сегодняшний день с нашей стороны никаких преград, чтобы этот проект был реализован.

Потому что это часть большой программы международного сотрудничества, а международное сотрудничество прежде всего предполагает диалог и учет всех интересов. Надеюсь, что наши заокеанские партнеры тоже учтут эти принципы при подготовке проектов

Надеюсь, что мы в случае заинтересованности окажем максимальное содействие, чтобы обеспечить участие наших спортсменов», – сообщил Олег Матыцин.

В прошлый раз проводился в 2016 году, все матчи состоялись в Торонто. дошла до полуфинала, в котором уступила Канаде.