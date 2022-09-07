Жафяров о Ротенберге: «Роман Борисович много внимания уделяет деталям. Все нюансы обговариваем, это большой плюс»

отметил большое внимание к деталям.

– Какие тренерские нюансы у Романа Ротенберга? Он очень требовательный?

– Роман Борисович много внимания уделяет деталям. Ведь это важная часть хоккея. Это только со стороны кажется, что идет одна большая игра. На самом деле нюансов очень много.

И он каждому уделяет много времени. Мы все это обговариваем. Это большой плюс, потому что на льду ты все эти детали уже должен знать. Это приносит результат.

– У Ротенберга тренерский стиль европейский или американский?

– Есть и то, и это. Каждая игра – разная. Иногда надо одну тактику применить, а в другом матче сыграть совсем по‑другому.

– В СКА очень большой тренерский штаб. Как все эти известные специалисты управляют командой?

– У каждого есть своя задача. Кто‑то отвечает за большинство, кто‑то – за меньшинство. Кто‑то за построение команды в равных составах, кто‑то – за раскат.

Каждый тренер хочет улучшить нашу игру, привнести в нее свое понимание. Думаю, это нам очень поможет, – сказал форвард .