Кожевников о возвращении России на турниры ИИХФ: «Должны нас принять. Неинтересно и скучно им без русских! Забывают, у кого хоккею учились»

уверен в скором возвращении России на чемпионаты мира по хоккею.

Национальные команды пропускают турниры 2022 и 2023 года по решению ИИХФ.

Вчера президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что в конце сентября на полугодовом конгрессе организации будут обсуждаться различные сценарии возможного возвращения России и Беларуси.

Президент ФХР Владислав Третьяк ранее утверждал, что России гарантировано возвращение в элитный дивизион ЧМ.

«Нас должны принять. Все нормальные люди должны принять и не слушать политику. Чтобы наши хотя бы через год участвовали. Если власть у них там поменяется, то, может, и поменяется что‑то, ведь все это политика. Сразу и говорили, что через 2-3 года вернут.

Неинтересно и скучно им без русских! Пропаганда, что русские, а остальные против них. Они же раньше на этом все и играли…

Они просто забывают свою историю и у кого они учились, и как к этому пришли. У кого учились? У России, у кого еще! Чему? Хоккею!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.