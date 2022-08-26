Кожевников о Кубке мира-2024: «Склоняюсь к тому, что русские игроки из НХЛ будут играть. Нейтральный флаг будет какой‑то»

Александр Кожевников считает, что российские игроки НХЛ могут выступить на Кубке мира.

Участие сборной России в турнире остается под вопросом.

– Предсказывать не хочу и не могу. Еще два года до турнира, много всего поменяется. Я склоняюсь к тому мнению, что наше участие маловероятно.

Предположительно будут играть в Европе, а там все упрутся. И чехи, и финны уже перешли все грани. Вероятнее всего, будут играть хоккеисты из НХЛ за нашу сборную под другим, естественно, приоритетом. К этому надо склоняться.

Турнир‑то будет проводиться. В мире‑то будут смотреть. Это же коммерческий турнир. Но я склоняюсь к тому, что наши ребята, которые в НХЛ, будут играть. Нейтральный флаг будет какой‑то. Русские игроки из НХЛ будут играть, там наберется команда. Политику впихнули так, что мы можем выступать, возмущаться, но они делают то, что делают. Еще два года до начала, многое может поменяться.

Если сборной России там не будет, это, конечно, удар. Сомнений нет. Потому что с 72‑го года все турниры так построены. Сами канадцы говорят, что для них приоритет – сборная России. Но мы не знаем, какие политические силы будут. Что станут федерации творить. Они вообще просто оборзели.

– Стоит ли нашим хоккеистам соглашаться играть в формате сборной ?

– Мое мнение: конечно, нет! Но они там играют, могут придумать что угодно, – сказал двукратный олимпийский чемпион.