Петунин о камбэке с «Металлургом»: «Северсталь» где-то провалила матч. Важная победа в психологическом плане – доказали, что можем выиграть у такого соперника»

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Александр Петунин поделился эмоциями после победы над «Металлургом» (4:3 ОТ).

«Северсталь» проигрывала со счетом 0:3, но в третьем периоде забросила трижды, а затем одержала победу в овертайме. 

– Где-то провалили игру. Не получилось немножко. Хорошо, что в третьем периоде команда собралась.

Сегодня победа важна в психологическом плане – мы доказали, что можем выиграть с таким соперником. Вытащили на морально-волевых.

Подъяпольский вышел – хорошо подтащил. Все ребята молодцы, бились.

– Твои две шайбы просто перевернул игру с ног на голову.

– Я ошибся в третьей шайбе, привез в свои. Надо было исправляться. Ребята отдали два паса, можно сказать, на пустые. Давно не забивал, хорошо, что так получилось.

Ждем всех болельщиков в Ледовом! Старт сезона, нам как никогда нужна ваша поддержка, – сказал нападающий череповецкой команды.

«Северсталь» – 🔥🔥🔥. Вытащила с 0:3 матч с «Металлургом», трижды забив при снятом вратаре (даже в овертайме!)

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