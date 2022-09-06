Разин о камбэке «Северстали»: «У ребят пример перед глазами: человек перешел в «Металлург» и получает в 10 раз больше. Я сказал: «Выходите, доказывайте»

прокомментировал волевую победу «Северстали» над (4:3 ОТ).

– Эмоций много, эмоции положительные, потому что два периода играли хорошо, но без эмоций, которые позволили бы где-то себя преодолеть и забить. Буднично пропустили эти три гола, но в третьем молодцы, собрались.

Думаю, что рекорд какой-то установили – три гола с пустыми воротами. Два забивали мы в прошлом году, но три, думаю, что никто не забивал. Ребята – молодцы. Двигаемся дальше.

– Слово «наглость» обычно имеет негативный контекст, нов отношении к вашей команде оно приобретает положительные черты. Это было не просто смело, а нагло. Вы стараетесь этой здоровой наглостью заражать подопечных?

– А как по-другому? У ребят есть перед глазами пример: человек, который в прошлом году сидел в нашей раздевалке, перешел в вашу раздевалку и получает в 10 раз больше, чем у нас, это не секрет.

Поэтому я ребятам сразу сказал: «Выходите, доказывайте, может у вас на следующий год будет такая же зарплата». Поэтому вышли и откусили свое.

– Вы сказали, что два периода команда играла хорошо, но без эмоций. Можно сказать, что третий период – вознаграждение за то, что старались, играли правильно?

– Скажем так: у нас команда молодая, команде свойственно ошибаться, синусойдное состояние.

Сегодня хорошо отыграл, завтра тебя чуть-чуть потряхивает, совершил одну ошибку – и пошло как снежный ком. А вот проигрывая, терять нечего, стоит из команды как раз достать то, что она может. 0:3, 0:4 – уже без разницы.

То же самое произошло и в Екатеринбурге произошло, когда мы 1:3 горели и ребята во второй половине играли лучше, чем в первой, потому что стали доставать из себя силы, эмоции.

И сегодня опять же взять нашу четвертую тройку, которая практически дебютировала, кроме Моисеева – ребята и удаления на себе зарабатывали. Достали из себя, – сказал главный тренер .

«Северсталь» победила «Металлург» (4:3 ОТ) на выезде, отыгравшись с 0:3 в 3-м периоде и забив 3 гола без вратаря