Знарок после 5:1 с ЦСКА: «Единственная проблема «Ак Барса» – большинство. Других проблем нет»

Олег Знарок прокомментировал победу над со счетом 5:1.

– Сложная игра была, поначалу особенно и до самого конца. Мы неплохо провели эту игру, с большим отличием от первого матча с «Динамо». С победой всех, спасибо.

– Мусорных голов вам не хватило с «Динамо», а залетели три такие.

– Может быть, и как вы сказали, а вообще мы не в свою игру играли с «Динамо».

Может быть, первый матч был, не знаю, почему так получилось. Вчера провели собрание, поговорили, сегодня настрой был совсем другой.

– Можно сказать, что команда реабилитировалась за поражение от «Динамо»?

– А вы как думаете? Я по-другому не могу сказать. Наверное, это только начало, все впереди.

– много переживал по ходу матча, а потом вы перевели его во второе звено. Чем обусловлен перевод?

– Я не из-за его перевел все-таки. Ничем не обусловлен, ищу варианты просто, я ведь тоже хочу выиграть.

– Как вы объясняете такой перелом игры во втором периоде?

– Мы правильно сыграли, вроде и с самого начала все нормально шло. Две разных игры, там мы просто кошмарно играли.

– Никита Дыняк молодец, забил, но не было мысли поставить в звено с Ильей Сафоновым и Дмитрием Воронковым?

– Это звено нам приносит большую энергию, они заводилы, три гренадера. А Заря вообще болеет у нас, его нет в поездке.

– пока что наименее заметен в первом звене. Как он себя чувствует, на ваш взгляд?

– Я бы не сказал, что он не в своей тарелке, он делает свою работу – «кормит» нападающих.

Разве он должен по две забивать? Единственная наша проблема сейчас – это большинство, других проблем нет, – сказал главный тренер казанской команды.