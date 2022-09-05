Радулов об эмоциях в игре с ЦСКА: «Мне не хотелось проигрывать. «Ак Барс» неудачно начал сезон, сами виноваты»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Сергей Плотников Вадим Шипачев Матч ТВ Хоккей

Александр Радулов поделился мыслями после победы «Ак Барса» над ЦСКА (5:1).

– Что вы так сильно психовали в этом матче? Били борт клюшкой…

– Мне просто не хотелось проигрывать. Мы плохо сыграли первый матч с «Динамо». Причем все. Вчера прошло собрание.

Мы прекрасно понимали, что ЦСКА – это сильная команда, действующий чемпион. На ходу, в двух матчах победили. А мы неудачно начали сезон, сами в этом виноваты.

– Когда вас переставили в другую тройку, убрав из звена Шипачева и Кагарлицкого. Что это изменило?

– Да ничего не поменялось. В принципе мы нормально работаем, просто где-то какие-то моменты не получаются. Нужно искать выход. Тренеры сработали правильно. Если это помогло команде победить, это самое главное.

– Показалось, что хит Сергея Плотникова, которым вас срубили с ног, вас сильно разозлил.

– Нет, это был абсолютно нормальный хоккей. Я видел, что он идет в меня, у меня не было другого выбора.

Я должен был принимать его удар, сохраняя шайбу дальше… Там шайба шла медленно, по борту. Я видел, что Плотников идет в меня. Это хороший хит, без вопросов. И без обид.

– Для вас это особенный момент, что вы забили именно ЦСКА?

– Да я всегда говорил, что забивать приятно. Кого ни спроси, это безусловно. Но нам сегодня была важна победа в первую очередь. Повторю, что с «Динамо» мы сыграли не очень удачно. Плохо, мягко говоря. Все это прекрасно понимали.

Ребята хотели дать себе шанс выиграть сегодня, бились, играли правильно в обороне. И я думаю, это залог успеха.

– Не тревожит, что у Вадима Шипачева пока ноль очков в двух матчах? А ведь лучший бомбардир лиги.

– Это без разницы вообще! Я говорю вам, все пойдет через работу.

Все эти красивые шайбы, красивые розыгрыши приходят только после того, как все работают на команду, делают маленькие вещи. Выводят шайбу, где-то ловят ее на себя, выигрывают вбрасывания, борьбу один в один.

Можно говорить что угодно, но хоккей состоит из того, что по пять парней с разных сторон площадки гоняют одну шайбу. Кто будет выигрывать больше единоборств, тот и победит, – сказал нападающий казанского клуба.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные