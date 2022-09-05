Радулов об эмоциях в игре с ЦСКА: «Мне не хотелось проигрывать. «Ак Барс» неудачно начал сезон, сами виноваты»

поделился мыслями после победы над (5:1).

– Что вы так сильно психовали в этом матче? Били борт клюшкой…

– Мне просто не хотелось проигрывать. Мы плохо сыграли первый матч с «Динамо». Причем все. Вчера прошло собрание.

Мы прекрасно понимали, что ЦСКА – это сильная команда, действующий чемпион. На ходу, в двух матчах победили. А мы неудачно начали сезон, сами в этом виноваты.

– Когда вас переставили в другую тройку, убрав из звена Шипачева и Кагарлицкого. Что это изменило?

– Да ничего не поменялось. В принципе мы нормально работаем, просто где-то какие-то моменты не получаются. Нужно искать выход. Тренеры сработали правильно. Если это помогло команде победить, это самое главное.

– Показалось, что хит , которым вас срубили с ног, вас сильно разозлил.

– Нет, это был абсолютно нормальный хоккей. Я видел, что он идет в меня, у меня не было другого выбора.

Я должен был принимать его удар, сохраняя шайбу дальше… Там шайба шла медленно, по борту. Я видел, что Плотников идет в меня. Это хороший хит, без вопросов. И без обид.

– Для вас это особенный момент, что вы забили именно ЦСКА?

– Да я всегда говорил, что забивать приятно. Кого ни спроси, это безусловно. Но нам сегодня была важна победа в первую очередь. Повторю, что с «Динамо» мы сыграли не очень удачно. Плохо, мягко говоря. Все это прекрасно понимали.

Ребята хотели дать себе шанс выиграть сегодня, бились, играли правильно в обороне. И я думаю, это залог успеха.

– Не тревожит, что у пока ноль очков в двух матчах? А ведь лучший бомбардир лиги.

– Это без разницы вообще! Я говорю вам, все пойдет через работу.

Все эти красивые шайбы, красивые розыгрыши приходят только после того, как все работают на команду, делают маленькие вещи. Выводят шайбу, где-то ловят ее на себя, выигрывают вбрасывания, борьбу один в один.

Можно говорить что угодно, но хоккей состоит из того, что по пять парней с разных сторон площадки гоняют одну шайбу. Кто будет выигрывать больше единоборств, тот и победит, – сказал нападающий казанского клуба.