Плющев об «Авангарде»: «Рябыкин принял команду с определенным авторитетом – это накладывает отпечаток. Не вижу предпосылок посыпать голову пеплом и кричать «караул»

высказался об игре «Авангарда» на старте сезона Фонбет чемпионата .

Омская команда проиграла «Витязю» (2:3) и минскому «Динамо» (3:6) в первых двух играх.

«Для того чтобы сделать нормальный анализ, надо знать, как проходили предсезонные сборы и что происходит сейчас.

Но я думаю, что, в общем-то, первые игры, может быть, комом. Главное – чтобы сделали правильные выводы.

«Авангард» на предсезонных турнирах выглядел достаточно достойно. Не без труда были игры, но в целом команда смотрелась. Что происходит сейчас, мне сложно сказать.

Дмитрий Рябыкин принял команду уже с определенным авторитетом – это всегда накладывает определенный отпечаток.

Я думаю, что он как достаточно грамотный и разумный тренер и как бывший достаточно степенный игрок, который цементировал оборону в омском , сделает правильные выводы.

По крайней мере, не вижу предпосылок, чтобы посыпать голову пеплом и кричать «караул». Я думаю, что все будет нормально», – сказал заслуженный тренер России.