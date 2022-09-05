Рябыкин о 3:6 с минским «Динамо»: «Авангард» наказали свои удаления. Не унываем – у нас были шансы в двух матчах»

высказался после поражения от минского со счетом 3:6.

«Хорошая игра, спецбригады все решили. Нас наказали наши удаления. В двух матчах у нас были шансы, поэтому мы не унываем, не опускаем руки. Мы работаем.

Заменить Демченко раньше мыслей не было. Только после четвертого гола решили; хорошо, что его не засчитали», – сказал главный тренер .

Омская команда начала сезон с двух поражений. В первом матче регулярного чемпионата «ястребы» уступили «Витязю» (2:3).

В следующей игре, 7 сентября, «Авангард» сыграет против в СКА в Санкт-Петербурге.