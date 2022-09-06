Райан Мерфи об отношении к КХЛ в Канаде: «Нам запудрили мозги, что НХЛ – единственный вариант. Убеждаю друзей приехать сюда»

Защитник рассказал об отношении к КХЛ в Канаде.

«Среднестатистический канадец ничего не знает о КХЛ. В детстве нам запудрили мозги, что – это единственный вариант. Но в мире столько лиг, где можно играть и зарабатывать на жизнь, и – лучшая после НХЛ. Я вот даже не возьмусь сказать, что будет, если топ-клуб КХЛ поставить против топ-клуба НХЛ.

Но мало кто осознает все прелести игры в КХЛ. Я многих своих друзей убеждаю приехать сюда, где они могли бы играть на более высоком уровне, добиваться успехов. Что они говорят? Они не отпускают мечту об НХЛ.

Это непростое решение, там твоя семья. Если у тебя дети, то хочется, чтобы они могли видеть, как ты играешь. Тяжело, мне до жены сейчас лететь сутки. Хотел бы, чтобы однажды мой ребенок стоял у бортика и стучал мне по стеклу на раскатке.

Но надеюсь, что кто-то все же поймет, что в жизни есть место хоккею не только в Северной Америке», – сказал игрок уфимского клуба.