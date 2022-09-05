Райан Мерфи: «Канада – Россия – настоящее противостояние. Это идет еще с Суперсерии-72, это всегда невероятный хоккей»

высказался о принципиальности матчей между Россией и Канадой.

«Для меня США не были таким принципиальным соперником, потому что с американцами ты постоянно играешь по юниорам. А когда так часто встречаешься, то начинаешь дружить с ними. Так что для меня самыми главными были матчи Канады с Россией.

Это идет еще с Суперсерии-1972. Это всегда невероятный, атакующий хоккей с множеством голов.

А с США мы постоянно играли, я в юниорской лиге играл с парой американцев, которые были в своей сборной на МЧМ. Тяжело ненавидеть на льду людей, которых ты видишь каждый день. А Канада – Россия – это настоящее противостояние», – сказал канадский защитник .