Ротенберг о СКА: «Играем как «Ливерпуль» или «Юве» – агрессивно, в давление на всех участках поля. «Зенит» тоже старается так играть»

объяснил ротацию хоккеистов в составе СКА.

Питерский клуб обыграл «Барыс» (3:1) в матче Фонбет чемпионата . В составе СКА появилось четыре новых игрока по сравнению с прошлым матчем.

«Мы играем агрессивно и энергозатратно, играем в давление на всех участках поля, как в футболе играет «Ювентус» или «Ливерпуль», «Зенит» тоже старается так играть.

В каждом матче нам нужна свежая кровь, чтобы играть в таком стиле. Нам нужен высокий темп в каждой смене.

У нас все ребята в обойме, из вышки и молодежки могут присоединиться к нам, они играют по той же системе.

Мы здесь для того, чтобы побеждать. Мы хотим больше забивать, знаем, как добиваться результата, нам надо еще больше забивать. Нужны свежие головы.

Многие ребята никогда не играли при полных трибунах. Нам надо больше забивать при этом держать железобетонную оборону.

Была одна ошибка, мы над ней поработаем. Нужно больше красивых комбинаций и ярких голов», – сказал главный тренер .