Минское «Динамо» забило 2 гола в большинстве за 58 секунд в матче с «Авангардом»

Теги Авангард Динамо Минск КХЛ Райан Спунер Василий Демченко Седрик Пакетт Хоккей

Минское «Динамо» забило два гола в первом периоде матча с «Авангардом» (2:1, 1-й перерыв).

Белорусский клуб забросил две шайбы в большинстве за 58 секунд.

На отметке 09:06 Седрик Пакетт реализовал численное преимущество после удаления Владимира Жаркова.

«Авангард» запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря. В итоге гол был засчитан, а омский клуб получил командный штраф за задержку игры. Это удаление реализовал Райан Спунер на отметке 10:04.

Ворота «Авангарда» защищает Василий Демченко.

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