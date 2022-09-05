Минское «Динамо» забило 2 гола в большинстве за 58 секунд в матче с «Авангардом»

Минское «Динамо» забило два гола в первом периоде матча с «Авангардом» (2:1, 1-й перерыв).
Белорусский клуб забросил две шайбы в большинстве за 58 секунд.
На отметке 09:06 Седрик Пакетт реализовал численное преимущество после удаления Владимира Жаркова.
«Авангард» запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря. В итоге гол был засчитан, а омский клуб получил командный штраф за задержку игры. Это удаление реализовал Райан Спунер на отметке 10:04.
Ворота «Авангарда» защищает Василий Демченко.