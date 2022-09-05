Крэйг Вудкрофт: «Наш стиль игры в чем-то схож со стилем «Авангарда». Если правильно настроимся, у нас есть все шансы для победы»

высказался в преддверии матча с «Авангардом».

– Разминка проходит в позитивном ключе: много улыбок. Насколько важно утром быть в хорошем настроении, несмотря на серьезного соперника?

– Конечно, здорово, что ребята в хорошем настроении. Когда хорошее настроение, люди способны показывать свои лучшие качества. В этом году у нас очень много опытных игроков, которые вселяют это спокойствие и уверенность в команду. Но при приближении старта матча нам нужно быть максимально сосредоточенными и готовыми.

– Как вам атмосфера первого домашнего матча?

– Было здорово! Арена гудела, и команда точно чувствовала энергию и поддержку. В какой-то степени именно зрители помогли нам победить в этом сложном матче. Благодарим наших болельщиков за то, что пришли и так поддержали.

Наша цель – порадовать болельщиков, город, всю страну. Будем стараться делать это в течение всего сезона.

– Что можете сказать об ?

– Во-первых, это одна из топ-команд лиги. Они быстрые, играют по системе, постоянно создают давление. Тот факт, что они проиграли «Витязю», сделает их еще более злыми. Мы должны быть готовы к этому.

Мы тоже хотим победить. Если мы правильно настроимся, у нас есть все шансы для победы. Надо играть так, как мы умеем. Наш стиль игры в чем-то схож со стилем соперника, – сказал главный тренер минского .